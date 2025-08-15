Vacunación contra el sarampión y coqueluche no se detiene este domingo electoral

Pese a que este domingo se desarrollará una jornada electoral en el país, la campaña de vacunación contra el sarampión y el coqueluche no se detendrá en Santa Cruz. Así lo confirmó la encargada del centro de salud San Luis, quien aseguró que el personal de turno continuará inmunizando a la población con normalidad.

“El domingo igual se va a vacunar con el personal de turno”, declaró la responsable, detallando que el horario de atención será de 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Para acceder a la vacuna, el único requisito es presentar una fotocopia del carnet de identidad.

La decisión se mantiene en medio de un preocupante panorama epidemiológico. Santa Cruz sigue siendo el epicentro del contagio de sarampión en el país, concentrando el 84% de los casos positivos registrados en lo que va del año.

Según el reporte más reciente del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, se han confirmado 198 contagios de sarampión. De ese total, 88 casos continúan activos, mientras se realiza seguimiento a 965 personas identificadas como contactos directos.

El director del Sedes, Jaime Bilbao, informó que, hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona internada por la enfermedad.

