Sin carne, pero con ingenio: las alternativas que eligen los paceños por los bloqueos

Los bloqueos en las carreteras del país comienzan a sentirse con fuerza en los mercados de la ciudad de La Paz. La escasez de carne y el incremento de precios han llevado a la población a buscar alternativas más accesibles para poder cocinar y cumplir con la canasta familiar.

Ante este panorama, realizamos un recorrido por distintos centros de abasto para conocer cómo enfrentan los compradores esta situación. Las respuestas se repitieron: soya, huevo, pollo, pescado y palta se han convertido en los productos más demandados frente a la falta de carne de res y cerdo.

“Realmente las alternativas son muy buenas. Estamos volviéndonos vegetarianos por estos días: palta y huevo son mucho más baratos que las carnes”, comentó un comprador en el mercado Rodríguez.

Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) cumple 21 días de protestas contra el Decreto Supremo 5503, manteniendo un bloqueo nacional de caminos que afecta el abastecimiento en varias ciudades del país.

Ante la crisis, el Gobierno anunció la habilitación de puentes aéreos solidarios para trasladar carnes y verduras a los principales mercados, con el objetivo de aliviar la escasez y frenar la escalada de precios.

Mira la programación en Red Uno Play