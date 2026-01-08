COB consultará a sus bases propuesta del Gobierno sobre el DS 5503

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, informó este jueves que la dirigencia sindical consultará con sus bases la propuesta del Gobierno de modificar artículos del Decreto Supremo 5503, antes de definir una postura oficial.

“Esa es la intención del Gobierno, no quiere abrogar el decreto, solamente quiere derogar. Ha habido un ambiente de diálogo, pero nosotros claramente hemos manifestado que como dirigencia no decidimos nada; son las bases las que van a decidir qué medidas se toman con la propuesta del Gobierno”, declaró Argollo ante los medios de comunicación.

El dirigente señaló que, si bien la COB participa del diálogo instalado con el Ejecutivo, las determinaciones finales deberán ser asumidas en ampliados sectoriales, donde se informará a los afiliados sobre los avances logrados en las reuniones realizadas en Casa Grande del Pueblo.

Argollo explicó que este jueves asistirá por la tarde a los encuentros convocados por los sectores minero y fabril, así como a reuniones en la ciudad de El Alto, donde las bases solicitaron un informe detallado sobre el contenido de las negociaciones con el Gobierno.

Mientras se desarrollan estas consultas internas, continúan las medidas de presión en distintos puntos del país. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente se registran 24 puntos de bloqueo a nivel nacional, siendo el departamento de La Paz el más afectado por los cortes de vía.

El diálogo entre el Gobierno y la COB se mantiene abierto, a la espera de la respuesta de las bases sindicales sobre la propuesta de modificación del Decreto Supremo 5503.

Mira la programación en Red Uno Play