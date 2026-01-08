“Las observaciones no son de fondo, sino de forma”: Gobierno y COB avanzan en el diálogo por el Decreto 5503

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) avanzan en el diálogo sobre el Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los carburantes, con un enfoque centrado en ajustes de forma y no en la anulación de la norma.

Así lo informó el viceministro de Movimientos Sociales, René Flores, quien destacó un cambio en el tono de las conversaciones. “Lo bueno es que hay una cordialidad, ya no hay esa radicalidad de anular el decreto y una serie de cosas”, afirmó.

Durante las reuniones, las organizaciones sociales presentaron observaciones a 35 artículos del decreto. Según Flores, estas observaciones no son de fondo, sino que apuntan a mejorar la redacción y comprensión del contenido. “Se trata de poner términos que lleven a la mejor comprensión del pueblo boliviano”, explicó.

Entre los artículos más analizados se encuentran el 37, 41, 45 y 47, que abordan temas vinculados a la importación, exportación, seguridad alimentaria e incentivos para el comercio exterior.

El viceministro adelantó que se prevé la instalación de un plenario ampliado, donde se presentará un informe técnico y se revisarán las observaciones tanto de manera general como detallada. “Si hay que modificar, hay que hacerlo, porque el decreto no está escrito en piedra”, sostuvo.

Flores señaló que también se recibirá un informe técnico y jurídico de las instancias responsables, con el objetivo de llegar a un gran plenario nacional con la participación de organizaciones sociales, donde se definirá qué artículos serán modificados.

Remarcó que “ya ha bajado el timón de la radicalidad de algunos sectores” y afirmó que la eliminación de la subvención a los carburantes se ha convertido en un punto de coincidencia. “Es un factor común que todo el mundo aplaude”, dijo.

El Gobierno sostiene que los ajustes permitirán mayor claridad normativa, al tiempo que se garantiza la seguridad alimentaria y se promueven incentivos para la importación y exportación en el país.

Mira la programación en Red Uno Play