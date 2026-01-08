Gobierno propone ajustes de forma al DS 5503 y convoca a la COB a las 14:00

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, aseguró que el Gobierno está dispuesto a realizar la modificación de forma de 35 artículos, de los más de 120 que tiene el Decreto Supremo 5503 y confirmó que el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) se retomará este jueves a partir de las 14:00.

“Vamos a hacer la modificación de forma en esos 35 artículos, no hay ninguna modificación de fondo. El decreto que ha emitido el Gobierno es un decreto de sinceramiento de la economía, que genera múltiples ventajas a la población y nos obliga a establecer una lógica de austeridad para estabilizar el país y luego generar riquezas”, afirmó Barrientos.

Respecto a las observaciones planteadas, la autoridad explicó que los ajustes están relacionados principalmente con aspectos terminológicos, como la inclusión del concepto de “control social”. Sin embargo, fue enfática en señalar que la subvención a los hidrocarburos no está sujeta a ninguna modificación.

“Para nada. La gente está de acuerdo con (la eliminación) de la subvención. El país ha entendido que es la única forma de sincerar la economía. Son 10 millones de dólares que se ahorran y no hay otra medida que nos permita alcanzar ese monto. Es una decisión dura, lo entendemos, pero nos toca actuar como un Gobierno responsable”, sostuvo.

En relación al diálogo con la COB, que la noche del miércoles fue declarado en cuarto intermedio y debía retomarse a las 10:00 de este jueves, Barrientos aclaró que el encuentro fue reprogramado para las 14:00.

Finalmente, al referirse a las protestas y bloqueos que se registran en el país, la viceministra remarcó que todos los sectores tienen derecho a la protesta, pero advirtió que estas medidas no pueden vulnerar el derecho al trabajo ni generar perjuicios económicos, que actualmente se estiman en 60 millones de dólares.

Mira la programación en Red Uno Play