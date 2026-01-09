TEMAS DE HOY:
Embajada de España recomienda a sus ciudadanos evitar viajes por carretera ante los bloqueos

La Embajada de España aconseja evitar los viajes terrestres, especialmente hacia el eje central. Se ha habilitado una línea 24 horas para atender a ciudadanos españoles afectados por el corte de rutas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

09/01/2026 14:28

Foto: APG
Santa Cruz, Bolivia

La Embajada de España en Bolivia emitió este viernes una recomendación dirigida a los ciudadanos españoles que se encuentran en el país, ante los bloqueos de carreteras registrados en distintas regiones, principalmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la representación diplomática aconsejó verificar con anticipación el estado de las rutas y considerar la postergación de los viajes por vía terrestre, debido a los riesgos y dificultades generados por las medidas de presión.

Asimismo, la Embajada informó que el estado de la transitabilidad puede ser consultado en tiempo real a través de la plataforma de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y pidió a sus connacionales acatar en todo momento las disposiciones emitidas por las autoridades bolivianas.

La sede diplomática recordó además que el teléfono de emergencia consular (+591) 720 264 21 se encuentra habilitado las 24 horas para atender cualquier eventualidad.

La recomendación se emite en un contexto de bloqueos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503, que afectan la circulación vehicular en varias rutas del país.

De acuerdo con el reporte de la ABC, el reporte señala que hay 52 puntos instalados en todo el territorio nacional

