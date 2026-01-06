Productores toman estación de bombeo Oconi contra el DS 5503

Pequeños productores de hortalizas de la provincia Manuel María Caballero, instalaron una vigilia en la estación de bombeo Oconi (carretera antigua a Cochabamba), en demanda de atención del Gobierno ante el impacto económico del Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los carburantes.

Los productores denunciaron que la aplicación de la norma duplicó sus costos de producción, mientras que los precios de sus productos se mantienen bajos, afectando seriamente su sostenibilidad económica.

La medida fue confirmada por Casiano Flores, dirigente de los productores campesinos, quien señaló que la toma de la estación de bombeo se asumió ante la falta de respuesta oficial a sus demandas.

“El retiro de la subvención provocó un incremento significativo en los costos de producción agrícola, lo que pone en riesgo la subsistencia de nuestras comunidades”, afirmó el dirigente.

Según los manifestantes, el incremento del precio del combustible encareció toda la cadena productiva, desde el transporte y la preparación de la tierra hasta el pago de mano de obra, situación que golpea a 58 comunidades campesinas de la región.

Los productores advirtieron que, de no recibir una respuesta por parte del Gobierno, las medidas de presión podrían intensificarse y extenderse a otras zonas del departamento, como Florida y Vallegrande.

Mira la programación en Red Uno Play