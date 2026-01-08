TEMAS DE HOY:
Comunidad

Comisión gubernamental llega para dialogar y buscar levantar la vigilia en Oconi

Un contingente de la Policía llegó a la zona para garantizar la seguridad de las autoridades tras tres días de toma. YPFB advierte que la paralización forzada del bombeo afecta el servicio de gas y crudo, además de ser un peligro de explosión para los manifestantes.

Miguel Ángel Roca Villamontes

08/01/2026 10:41

Foto: Red Uno

La vigilia instalada en puertas de la Estación de Compresión y Bombeo Oconi continúa este jueves, protagonizada por la Central de Campesinos de la provincia Manuel María Caballero, en Santa Cruz, aunque se prevé que en el transcurso de la jornada se concrete una reunión que permita desactivar la medida de presión.

De acuerdo con el reporte, una comisión del Gobierno, junto a representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tiene previsto trasladarse hasta el municipio de Saipina para sostener un encuentro con la dirigencia campesina, con el objetivo de hallar una solución que permita levantar la vigilia en la estación Oconi.

Pasadas las 10:30 de este jueves, llegó una comitiva del Senasag hasta Saipina para instalar las mesas técnicas del diálogo en torno a las protestas.

En paralelo, un contingente policial se desplazó hasta el municipio de los valles cruceños para resguardar la seguridad de las autoridades gubernamentales que participarán en el diálogo.

La medida de presión fue instalada el pasado martes 6 de enero por pequeños productores de hortalizas de la provincia Manuel María Caballero, quienes demandan atención del Gobierno ante el impacto económico del Decreto Supremo 5503, normativa que eliminó la subvención a los carburantes.

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informaron que los manifestantes ejercieron presión para paralizar las operaciones de la estación de bombeo, una situación ajena a la empresa que afecta la continuidad del servicio y representa un riesgo para la seguridad de las personas que se encuentran en inmediaciones de las instalaciones.

