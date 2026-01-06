YPFB Transporte denuncia toma de la estación de bombeo Oconi y activa protocolos de seguridad

YPFB Transporte S.A. informó que la Estación de Compresión y Bombeo Oconi, que forma parte del Gasoducto al Altiplano (GAA) y del Oleoducto Santa Cruz–Cochabamba (OSSA-1), fue tomada por comunarios pertenecientes a sindicatos agrarios afiliados a la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Manuel María Caballero.

Según el comunicado oficial, los manifestantes ejercieron presión para paralizar las operaciones de la estación, situación que es ajena a la empresa y que afecta la continuidad del servicio, además de representar un riesgo para la seguridad de las personas que se encuentran en inmediaciones de las instalaciones.

Ante este escenario, YPFB Transporte activó su plan de respuesta a emergencias, conforme a los protocolos de seguridad establecidos, con el objetivo de precautelar la integridad física tanto de su personal como de las personas que participan en la protesta.

La empresa señaló que mantiene coordinación permanente con las autoridades competentes para resguardar la seguridad del personal y restablecer la normalidad operativa en el menor tiempo posible.

Esta mañana, pequeños productores de hortalizas de la provincia Manuel María Caballero tomaron estación de bombeo Oconi, en demanda de atención del Gobierno ante el impacto económico del Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los carburantes.

Los productores denunciaron que la aplicación de la norma duplicó sus costos de producción, mientras que los precios de sus productos se mantienen bajos, afectando seriamente su sostenibilidad económica.

