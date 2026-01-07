TEMAS DE HOY:
Continúa la vigilia de comunarios en la Planta de Oconi en Saipina

Comunarios exigen la presencia del Gobierno Central tras tres días de medidas de presión.

Ximena Rodriguez

07/01/2026 19:24

La Central de Campesinos de la provincia Manuel María Caballero en Santa Cruz, mantiene una vigilia pacífica permanente en los predios de YPFB en Saipina desde hace tres días. Esta movilización surge como protesta directa contra los efectos del Decreto Supremo 5503 en la región productora.

A pesar de la urgencia del conflicto, las autoridades del Gobierno central aún no han logrado establecer una mesa de diálogo con los representantes del sector. Ante este escenario, un contingente policial se encuentra desplegado en el municipio para monitorear el desarrollo de la protesta.

Los movilizados aseguran que la medida es de carácter indefinido y no levantarán la toma hasta que se atienda la totalidad de su pliego petitorio. 

