Ingenieros mecánicos aseguran que el pasaje justo es de Bs 2,80

El Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia ha presentado un estudio de costos detallado que establece el precio justo del pasaje en Bs 2,80. Juan Bonilla, presidente de la institución, asegura que este valor refleja la realidad económica actual frente a los cálculos "ficticios" presentados por otros actores sociales.

La auditoría técnica revela que el 75% de las unidades de transporte público en Santa Cruz tienen una antigüedad aproximada de 25 años. Pese a que la normativa municipal prohíbe vehículos de más de una década, el servicio actual opera con maquinaria técnicamente obsoleta.

Los ingenieros cuestionan los informes de la Alcaldía y los transportistas por basar sus costos en unidades nuevas que no existen en las calles. Bonilla enfatiza que el estudio de su sector incluyó variables reales como el precio del dólar paralelo y el mantenimiento técnico de las unidades.

En las mesas de diálogo, los expertos rechazaron las propuestas vigentes debido a que carecen de un sustento técnico sólido y verificable. La institución exige un nuevo relevamiento que considere el recorrido diario promedio y el consumo real de combustible por línea.

Finalmente, el gremio de ingenieros propone una ganancia del 11% para los transportistas sin afectar excesivamente el bolsillo del ciudadano cruceño. Asimismo, se recomienda enfáticamente mantener la tarifa diferenciada de Bs 1 para estudiantes y menores.

