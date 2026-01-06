Gobierno envía carta a la COB e invita a reinstalar el diálogo por el DS 5503

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, envió una carta formal a la Central Obrera Boliviana (COB) para reiterar la instalación de una mesa de diálogo sobre los alcances del Decreto Supremo 5503.

La invitación está fijada para este martes 6 de enero a las 12:30 en oficinas del Ministerio de Gobierno.

En la misiva, recibida por la unidad de correspondencia de la COB, el ministro señala que el Gobierno considera “imprescindible abrir un espacio amplio, plural y democrático de diálogo”, ante la circulación de información que —según el documento— sería “inexacta y descontextualizada” respecto al decreto.

Convocatoria a una mesa técnica

La carta precisa que el objetivo del encuentro es abordar el DS 5503 de manera técnica y transparente, escuchar observaciones y analizar propuestas. Oviedo subraya que la reunión se enmarca en los principios de respeto, corresponsabilidad y concertación, con la finalidad de generar estabilidad económica y social.

La autoridad remarca en el documento el compromiso del Gobierno con la “información veraz y oportuna” y la participación de sectores sociales, evitando interpretaciones que puedan generar conflicto.

La COB aún no responde

Aunque la carta fue oficialmente recibida, hasta el momento la dirigencia de la COB no había confirmado su asistencia.

El llamado al diálogo ocurre mientras el ente matriz mantiene su convocatoria a un bloqueo nacional de caminos desde esta jornada. Según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registran al menos ocho puntos de bloqueo en distintas rutas del país.

El estado de las vías puede consultarse en tiempo real mediante la plataforma oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

