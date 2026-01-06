TEMAS DE HOY:

Policial

Policía ingresa a instalaciones de la COB y dirigencia denuncia intento de detener a líderes

La Policía realizó un operativo para verificar presunta posesión de explosivos, mientras la COB denunció un ingreso ilegal a su sede en La Paz.

Juan Marcelo Gonzáles

06/01/2026 9:30

La Paz

Un operativo policial se registró la mañana de este martes en instalaciones de la residencia de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz.

Según las primeras versiones, la policía ingresó al hospedaje utilizado por la COB para realizar una inspección para verificar la presencia de dinamitas y petardos, y no se habría detenido al secretario ejecutivo, Mario Argollo, ni a otros dirigentes.

La COB denuncia ingreso “ilegal”

La dirigencia de la COB denunció públicamente que la Policía Boliviana ingresó de manera ilegal a su residencia en La Paz. Afirmaron que el operativo tendría el objetivo de aprehender a los principales dirigentes, en un hecho que calificaron como un “grave atentado contra las libertades democráticas”.

Sostuvieron además que esta acción se da en medio del clima de tensión por las protestas contra el Decreto Supremo 5503 y los anuncios de bloqueos nacionales.

 

 

