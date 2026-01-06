COB rechaza diálogo y exige solo la abrogación del decreto 5503, afirma viceministro Linares

El viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Linares, denunció que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) se negaron a entablar un diálogo amplio con el Gobierno y rechazaron cualquier explicación sobre el Decreto Supremo 5503, manteniendo como única exigencia su abrogación, durante una reunión sostenida el pasado fin de semana.

En entrevista con Red Uno, Linares explicó que el encuentro con la COB se inició con la intención de debatir distintos aspectos del decreto; sin embargo, los dirigentes sindicales se negaron a abordar cualquier punto que no sea su eliminación total.

“No quisieron dialogar sobre ningún punto de este decreto, ellos vienen con una posición totalmente radical que es la abrogación, no nos dan ninguna opción de poder explicarles de qué trata el decreto, cuál es el espíritu y cuáles son los beneficios”, manifestó la autoridad.

Asimismo, señaló que el decreto busca revertir la crisis económica heredada de anteriores gestiones y afirmó que la norma apunta a “transformar y sacar del colapso económico al que nos ha llevado los gobiernos del MAS durante estos años”.

Linares también cuestionó la actitud del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quien, según relató, se negó a dialogar en presencia de más de 75 representantes de organizaciones sociales.

“Cuando se lo invitó al secretario ejecutivo de la COB, este se negó a hablar frente a más de 75 representantes de organizaciones sociales, asegurando que ninguno de esos sectores lo representaba y prefirió retirarse del salón”, afirmó.

Respecto a la propuesta de la COB de abrogar el Decreto Supremo 5503 y promulgar una nueva norma que mantenga la eliminación de la subvención a los combustibles junto con bonos, rentas e incremento salarial, la autoridad sostuvo que dicha alternativa es inviable.

“La población ya adecuó los precios a la realidad, ya hubo incrementos en servicios y productos como el transporte, lo que ha contribuido a que el decreto esté vigente”, explicó.

El viceministro remarcó que incluso ya se aplicaron medidas económicas como el incremento del salario mínimo nacional.

“Ya se puso en vigencia el salario mínimo, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos, recuperando el poder adquisitivo de las personas asalariadas”, señaló.

No obstante, afirmó que el Gobierno considera que la norma es perfectible y reiteró su disposición a escuchar propuestas viables para enfrentar la crisis económica del país.

