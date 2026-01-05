¡Confirmado! Estas son las fechas y el cronograma para las inscripciones escolares 2026

El Ministerio de Educación confirmó que las inscripciones escolares 2026 comenzarán el lunes 19 de enero en todo el país. La medida rige para unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, y busca evitar aglomeraciones mediante un registro escalonado.

El proceso de inscripción estará dividido en dos fases. Según el Artículo 14 de la Resolución Ministerial 01/2026:

19 y 20 de enero : se habilita el registro solo para estudiantes nuevos que ingresen a primero o segundo año de Inicial, Primaria o Secundaria.

21 al 23 de enero: será el turno para estudiantes que trasladen su matrícula de una unidad educativa a otra.

Los estudiantes antiguos no necesitan reinscribirse, ya que su continuidad en el colegio está garantizada automáticamente.

Clases inician el 2 de febrero

La ministra de Educación, Beatriz García, anunció que el inicio de clases está previsto para el lunes 2 de febrero. La gestión 2026 se desarrollará bajo una línea de recuperación educativa, con estricto cumplimiento de los 200 días hábiles establecidos.

“Este año seremos rigurosos con el calendario. No se permitirán interrupciones injustificadas que afecten el avance curricular”, afirmó García.

¿Subirán las pensiones escolares?

En cuanto al posible incremento de pensiones en colegios particulares, la ministra informó que el tema no será abordado de inmediato. Cualquier análisis se hará recién en abril, con base en informes técnicos, económicos e inflacionarios.

Etapas del calendario escolar 2026

La Resolución Ministerial 01/2026 define cinco etapas clave para el desarrollo del año escolar:

Nº Etapa Descripción Ejecución 1 Planificación y organización del distrito Las direcciones educativas deben cumplir la planificación establecida por el DS N° 0813 Hasta el 16 de enero de 2026 2 Período de inscripción Registro de estudiantes nuevos y trasladados según normativa Del 19 al 23 de enero de 2026 3 Planificación y organización del aula Docentes organizan contenidos y objetivos para cada nivel y área Del 29 al 30 de enero de 2026 4 Desarrollo Curricular Se deben cumplir 200 días hábiles de clases, divididos en 3 trimestres Del 2 de febrero al 2 de diciembre de 2026 5 Cierre de gestión y evaluación institucional Evaluación final de logros académicos y cumplimiento del calendario Hasta el 11 de diciembre de 2026

Fuente: Ministerio de Educación

