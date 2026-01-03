¡Atención! Esta es la lista oficial de los productos que ingresarán al país sin aranceles desde enero

Desde este 1° de enero, Bolivia cuenta con un nuevo Arancel Aduanero que busca aliviar el bolsillo de las familias y reactivar el sector productivo.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que la medida elimina las barreras impositivas para una amplia gama de productos que no se fabrican en el país, permitiendo que lleguen al consumidor final con precios más competitivos.

El documento fue difundido por el Ministerio de Economía en su página web y sus redes sociales, señalando que entra en vigencia el 1 de enero de 2026, mediante Resolución Ministerial N° 557, de 31 de diciembre de 2025, conforme a lo dispuesto en el Artículo 299 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 2000.

El Arancel Aduanero constituye el instrumento normativo central para el comercio exterior, estableciendo de forma precisa los porcentajes del Gravamen Arancelario aplicables a cada mercancía.

Más allá de su función impositiva, actúa como una guía de control que detalla los requisitos no arancelarios, identificando aquellos productos que, por su naturaleza, requieren la obtención de autorizaciones previas o certificaciones técnicas antes de su nacionalización.

Conozca la lista de productos:

Mira la programación en Red Uno Play