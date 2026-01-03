TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Subió o bajó? Así se cotiza el dólar paralelo este sábado 3 de enero del 2026 en Bolivia

¡Atención! Nuevas variaciones se registran en el dólar paralelo en este sábado, según muestran plataformas digitales.

Jhovana Cahuasa

03/01/2026 6:58

Según datos emitidos este sábado 3 de enero del 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.56 BOB y un precio de compra de 9.60 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación a la pasada jornada sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta de 9.66 (BOB) y hoy registra 9.56 BOB.

En tanto, el precio para la compra se registró la pasada jornada en 9.72 (BOB), y en este viernes registró la cifra de 9.60 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió algunos cambios en estos últimos meses, mostrando una fluctuación variable.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/, el dólar blue boliviano, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado una variación, ya que a la compra se registra en 9.59 (BOB) y 9.56 (BOB) para la venta.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

