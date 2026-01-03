Confirman la repatriación de los cuerpos de las cuatro hermanitas calcinadas en Chile

La Cancillería de Bolivia confirmó este viernes que brindará toda la asistencia necesaria para la repatriación de los cuerpos de cuatro hermanitas bolivianas, quienes perdieron la vida trágicamente durante un incendio en Chile.

Tras el desgarrador suceso que ha conmocionado a la comunidad, el Estado boliviano emitirá la documentación para que la familia, encabezada por la señora Lidia Cepita, pueda trasladar los restos de las menores a su tierra natal y brindarles sepultura.

El siniestro se desató durante la madrugada en una precaria vivienda construida con materiales ligeros, lo que provocó que las llamas se propagaran en cuestión de segundos.

Según el reporte de Carabineros de Chile, el fuego habría tenido su origen en un desperfecto eléctrico, aunque vecinos de la zona aseguran haber escuchado explosiones de cilindros de gas momentos antes de la tragedia.

Al interior del inmueble se encontraban ocho personas; pese a los esfuerzos desesperados de vecinos y bomberos por rescatar a todos los ocupantes, las cuatro pequeñas quedaron atrapadas en una de las habitaciones y fallecieron calcinadas.

Lidia Cepita, madre de las menores, había migrado a Chile hace dos años con el sueño de pagar deudas y ofrecer un futuro más estable a sus hijas.

"Al interior de una habitación se encontraban cuatro cuerpos calcinados, los cuales corresponden a cuatro menores de edad", informaron las autoridades chilenas encargadas del levantamiento, de los cuerpos calcinados.

