Nacional

Terribles Imágenes: Lluvias causan destrozos y cobran vidas en diferentes regiones del país

Graves inundaciones en Potosí, un fallecido en La Paz y alerta en el Beni por el desborde de ríos marcan un trágico inicio de año en Bolivia.

Jhovana Cahuasa

02/01/2026 19:25

Foto: Red Uno
Bolivia

El inicio del 2026 ha sido devastador para varias regiones de Bolivia debido a las intensas precipitaciones pluviales que han provocado desbordes, destrucción de viviendas y la pérdida de vidas humanas.

Desde el occidente potosino hasta los valles y el oriente beniano, el temporal ha dejado a familias afectadas, mientras los equipos de rescate y la Policía reportan hallazgos fatales producto del arrastre de los ríos.

Una de las ciudades más golpeadas ha sido Potosí, donde el 1 de enero las calles se transformaron en caudalosos ríos. En la zona baja, la fuerza del agua reventó las paredes de viviendas particulares. Una estudiante universitaria relató entre lágrimas cómo se salvó de milagro junto a su mascota.

“Lo he perdido todo: mi laptop de estudio, mi celular y hasta mis títulos; me quedé solo con la ropa que llevo puesta”, narró la joven, quien describió momentos de terror al verse atrapada por la corriente que ingresó a su cuarto.

En La Paz, la tragedia se trasladó a la zona sur. La Policía Boliviana informó el hallazgo de un cadáver en la zona de Río Abajo; se presume que el hombre fue arrastrado por el río Achumani tras las tormentas que azotaron la sede de Gobierno.

El jefe policial a cargo señaló que el cuerpo presentaba lesiones en la región coronaria, producto de los golpes sufridos durante el arrastre por el cauce del río.

Por otro lado, la amenaza se traslada ahora al departamento del Beni. Aunque en algunas zonas no se han registrado lluvias locales, el agua caída en las cabeceras de Cochabamba ha comenzado a bajar hacia los ríos benianos, provocando inundaciones prematuras.

Los ganaderos han iniciado el traslado de emergencia de sus reses a zonas altas para evitar la mortandad del ganado. Según los pronósticos oficiales, las tormentas eléctricas continuarán en los próximos días, manteniendo al país en alerta máxima.

 

 

 

 

 

 

