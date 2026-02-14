Se restablece el tránsito en el sector Taruma entre Río Seco y Abapo tras corte de ruta esta madrugada

La oportuna intervención de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) permitió rehabilitar este sábado el tráfico vehicular en el sector de Tarumá, en Santa Cruz, afectado por el arrastre de sedimentos. Las labores de limpieza se ejecutaron de manera inmediata entre las localidades de Río Seco y Abapó para garantizar la seguridad de los usuarios.

El operativo técnico, coordinado junto al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, priorizó el despeje de la plataforma tras los incidentes registrados durante la madrugada. Esta respuesta institucional evitó mayores bloqueos en la zona y permitió restablecer la conectividad en el menor tiempo posible.

Actualmente, la transitabilidad en este punto estratégico del departamento de Santa Cruz se encuentra plenamente garantizada bajo condiciones de normalidad.

