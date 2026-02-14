Una infidelidad y una despedida: esta es la carta que escribió el funcionario antes de asesinar a sus hijos

La comunidad de Itumbiara en Brasil, se encuentra impactada tras el hallazgo de una carta donde un funcionario detalla los motivos detrás del asesinato de sus propios hijos. En el texto, el hombre describe una supuesta infidelidad de su esposa como el detonante de una crisis emocional que calificó como "el límite de lo improbable".

El escrito revela que el matrimonio de 15 años se fracturó definitivamente cuando la mujer viajó a São Paulo para encontrarse con otra persona.

"Solo quería la verdad y el respeto que tú infelizmente no tuviste", sentenció el autor antes de ejecutar el crimen que acabó con la paz de su hogar.

Con una frialdad perturbadora, el sujeto se despidió de sus padres y amigos, asegurando que no podía cargar con el peso de sus recuerdos.

"Partimos yo y mis niños que ahora son ángeles que infelizmente vinieron conmigo", redactó el victimario para justificar el arrebato de las vidas de los menores.

Finalmente, el funcionario pidió clemencia a diversas figuras religiosas y reconoció que su acto carecía de cualquier posible redención humana. "Sé que no tiene perdón, pero fue lo que sobró en este día infeliz", concluyó en un mensaje que ya forma parte de la evidencia central de este trágico caso.

Mira la programación en Red Uno Play