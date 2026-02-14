Amenazan a esposa infiel y la expulsan del entierro de sus hijos asesinados en horrendo infanticidio

Brasil se encuentra en conmoción por el doble asesinato de dos menores a manos de su padre. Se trata de un político local identificado como Thales Machado, el cual decidió quitarse la vida tras enterarse de la infidelidad por parte de su esposa. Al momento del crimen, la madre no se encontraba en casa.

El ataque sucedió entre la noche del miércoles 11 y la madrugada del jueves 12 de febrero, así lo reporto el periódico O Globo. De acuerdo con dicho medio, el mayor de 12 años falleció en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mientras que el menor de 8, en el Hospital Estatal de Itumbiara.

“La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son menores, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado. En este momento de profundo dolor, ofrezco mis condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad de Itumbiara”, escribió Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás

De acuerdo a Clarín, horas antes del crimen, Machado publicó en redes un mensaje dirigido a sus hijos. “Me cuesta empezar a escribir, pero todo tiene un final… y hoy llegó el nuestro, lamentablemente. Siempre intenté, en estos 15 años de mi familia, mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible, pero hoy se llegó a un límite impensado", escribió el funcionario.

Luego de difundirse el asesinato y suicidio del hombre comenzaron a circular fotografías del funeral, donde acudió la mujer que visiblemente afectada fue amenazada e insultada por los asistentes, por lo que tuvo que retirarse escoltada por un grupo de personas para evitar conflicto.

