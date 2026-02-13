Mensajeros de los dioses: Revelan macabros detalles de niños incas sacrificados hace 500 años

A más de 5,800 metros sobre el nivel del mar, en las gélidas cumbres de los volcanes Ampato y Sara Sara, el Imperio Inca depositó hace 500 años lo que consideraba su ofrenda más valiosa: niños destinados a ser "mensajeros de los dioses". Durante siglos, la historia oficial —basada en crónicas coloniales— sostuvo que estas víctimas eran elegidas por su perfección física absoluta. Sin embargo, la ciencia moderna acaba de revelar una realidad mucho más compleja y humana.

Un equipo internacional de investigadores, liderado por la arqueóloga Dagmara Socha de la Universidad de Varsovia, ha publicado un estudio en el Journal of Archaeological Science: Reports tras analizar mediante tomografía computarizada (TC) los restos de cuatro menores sacrificados en el ritual del Capacocha.

Tres de las "momias de hielo" del nuevo estudio fueron descubiertas en 1995 cerca de la cima del volcán Ampato, en Perú. Crédito de la imagen: D. Socha

El mito de la perfección física

Los hallazgos contradicen directamente los relatos de cronistas como Pedro Pizarro, quien describía a los niños como seres "sin mancha ni defecto". El análisis paleopatológico de una niña de 8 años hallada en el monte Ampato reveló que padecía de megasófago, una condición posiblemente derivada de la enfermedad de Chagas (una infección parasitaria), además de presentar cicatrices en los pulmones compatibles con la tuberculosis.

"Nuestros hallazgos demuestran que los relatos de los cronistas deben tomarse con cautela", afirmó Socha. "Aunque las fuentes describen a los niños como físicamente perfectos, los análisis revelan una realidad muy diferente que refleja las condiciones de vida de la época".

Se extrajeron partes del cuerpo de una momia de hielo del Monte Ampato y se reemplazaron con telas antes de envolverla. Crédito de la imagen: D. Socha

Revelaciones sobre la muerte y la momificación

El estudio también arrojó luz sobre los métodos de sacrificio. A diferencia de otros casos donde las víctimas eran estranguladas o enterradas vivas, las tomografías de estos cuatro menores sugieren que cada uno murió por un fuerte golpe en la cabeza, probablemente infligido con una maza de madera.

Uno de los descubrimientos más sorprendentes corresponde a la momia conocida como "Ampato #4", una niña de 10 años. Los científicos detectaron la primera evidencia de momificación deliberada en este tipo de contextos:

Extirpación de órganos: Sus cavidades torácica y abdominal fueron vaciadas.

Sustitución simbólica: Los órganos fueron reemplazados por piedras y textiles antes de envolver el cuerpo en posición fetal.

Traslado post-mortem: La investigación sugiere que esta niña fue sacrificada en otro lugar y posteriormente trasladada a la cima, lo que indica que el ritual continuaba mucho después de la muerte clínica.

La momia de hielo más famosa del Monte Ampato es la "Doncella de Hielo" o "Juanita", que se muestra aquí en una reconstrucción. Fue sacrificada cuando tenía unos 14 años. Crédito de la imagen: D. Socha

Las protagonistas del estudio

El análisis incluyó a cuatro menores de sexo femenino (cuya identidad de género fue confirmada en su mayoría por estudios de ADN y objetos asociados):

La "Dama de Ampato" (Juanita): Hallada en 1995, falleció a los 14 años aproximadamente por un traumatismo craneal. Niña de 10 años (Ampato #4): Presenta evidencia de preparación artificial del cuerpo. Niña de 8 años: Afectada por Chagas y posibles secuelas de tuberculosis. Niña del Sara Sara: Hallada a 160 km del Ampato, también con signos de trauma craneal.

Mediadores eternos

Para los incas, la muerte no era el fin del camino para estos niños. El estudio refuerza la idea de que los sacrificados se transformaban en intermediarios sagrados entre la comunidad y los Apus (deidades de las montañas). Según los expertos, el hecho de que se manipularan los cuerpos o se visitaran las momias para pedir "permiso" en asuntos como matrimonios, demuestra que estas víctimas seguían cumpliendo una función social y religiosa vital siglos después de su último aliento.

Con información de RT y Live Science.

