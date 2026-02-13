Escena desgarradora: familia descubre a su hija muerta en pleno noticiero

Una transmisión en vivo de un canal brasileño se transformó en una escena de profundo dolor, luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de cuatro años en un pozo de agua, en la ciudad de Caxambu do Sul, al sur de Brasil.

El momento fue captado en directo mientras un periodista cubría la búsqueda de la menor desaparecida, sin imaginar que, en cuestión de minutos, la esperanza se convertiría en tragedia.

La transmisión que terminó en llanto

Durante el enlace en vivo, el comunicador relataba los esfuerzos de vecinos y familiares para encontrar a la niña, cuando repentinamente habitantes de una vivienda cercana alertaron que habían hallado algo en el interior del inmueble.

En medio de gritos y desesperación, la familia intentó forzar la puerta para llegar hasta el pozo donde se encontraba el cuerpo.

“¡Está ahí, está ahí!”, se escuchaba entre sollozos, mientras el periodista narraba lo ocurrido con evidente conmoción.

Desesperación y dolor en tiempo real

Una vez que lograron ingresar a la vivienda, los vecinos y familiares sacaron el cuerpo de la pequeña.

La escena fue devastadora:

Gritos de dolor

Familiares arrodillados

Vecinos en shock

Silencio tras la confirmación

El relato del reportero reflejaba la impotencia del momento, mientras trataba de mantener la compostura frente a la tragedia.

Conmoción en redes sociales

El video se viralizó rápidamente en plataformas digitales, generando miles de reacciones de tristeza, indignación y solidaridad.

Usuarios expresaron mensajes como:

“Descansa en paz, pequeña”

“No debió pasar”

“Fuerza para la familia”

Muchos cuestionaron también las condiciones de seguridad en viviendas con pozos abiertos.

Investigación en curso

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existió negligencia o responsabilidad.

Se espera que los peritajes técnicos definan cómo la menor cayó al pozo y si existían medidas de protección.

Una tragedia que enluta a una comunidad

Lo ocurrido en Caxambu do Sul dejó a toda una población consternada.

Una búsqueda llena de esperanza terminó con una escena imposible de olvidar, transmitida en vivo y compartida en todo el mundo.

Una historia que recuerda la fragilidad de la vida y la importancia del cuidado y la prevención.

Mira la programación en Red Uno Play