¡A lo Pelé! La jugada de Miguelito que se convirtió en un golazo del Santos (VIDEO)

Miguel Terceros participó en la jugada del gol del empate momentáneo del Santos ante Paranaense por el Brasileirao; sin embargo, su equipo no pudo sostener el resultado y terminó cayendo por 2-1.

El Santos caía por la mínima diferencia desde los 5 minutos del partido ante Paranaense, tras el gol de penal de Julimar a los 20’. No obstante, a los 16’, Miguelito recibió la pelota en la puerta del área grande y realizó una jugada espectacular, dejando en el camino a tres defensores rivales. En la acción apareció Thaciano, quien sacó un potente remate para marcar el empate del Peixe.

La organización terminó registrando la jugada como asistencia de Miguelito en el gol de Thaciano. A los 90’, Kevin Viveros anotó el tanto del triunfo para los locales, en la tercera fecha del campeonato Brasileirao.

Miguelito Terceros fue sustituido en el segundo tiempo, pero su jugada quedó marcada como determinante en el gol del Santos.

