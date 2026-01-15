[Video] El remate de Miguelito que puso a prueba al Palmeiras

El joven jugador boliviano debutó con el primer equipo del Santos en la presente temporada durante el partido ante Palmeiras por el Campeonato Paulista. Ingresó a los 62 minutos y, cuando se jugaban los 96’, recibió un pase desde la banda derecha, realizó una diagonal hacia el centro del área y remató con potencia, buscando sorprender al arquero Carlos Miguel. El portero, aunque terminó desviando el balón, quedó momentáneamente sentido tras la jugada, pero pudo continuar el encuentro.

El partido culminó con triunfo del Palmeiras por 1-0, gracias al gol de Allan a los 40 minutos. A pesar de la derrota, el boliviano dejó una buena impresión al demostrar sus condiciones con el balón en una acción de alta exigencia.

Santos volverá a jugar este domingo ante Guaraní, desde las 19:30, en condición de visitante, y se espera que Miguel Terceros tenga minutos y continúe sumando experiencia con el primer plantel.

