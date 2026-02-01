Miguelito, el sacrificado: sale tras expulsión de Menino en duelo contra São Paulo

Miguel Terceros, conocido como “Miguelito”, fue el sacrificado por el técnico Juan Pablo Vojvoda en el partido que enfrenta al Santos con São Paulo por el torneo paulista. La decisión se produjo a los 40 minutos del primer tiempo tras la expulsión de Gabriel Menino, mediocampista del conjunto santista, que dejó al equipo con un hombre menos.

En su lugar ingresó Zé Rafael, mientras que Benjamín Rolheiser también fue reemplazado por Rony, la nueva incorporación del equipo. La medida buscó equilibrar la plantilla y reforzar el mediocampo en un momento crítico del encuentro.

Hasta el momento, el marcador se mantiene 0-0 en el estadio Morumbí, en un duelo donde Santos busca asegurar al menos un punto como visitante.

