TEMAS DE HOY:
Interpol Informe forense Profesor abusador

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

[VIDEO] Miguelito marca un golazo y América MG se aleja del descenso

El futbolista boliviano volvió a brillar en Brasil con un cabezazo que abrió el triunfo visitante ante el Athletic.

Martin Suarez Vargas

25/10/2025 19:42

Miguelito Terceros conduciendo el balón en el América MG. Foto: Internet.
Brasil.

Escuchar esta nota

Miguel Terceros volvió a destacarse en el fútbol brasileño al marcar un gol clave para el triunfo del América MG por 2-0 frente al Athletic, en la fecha 34 de la Serie B de Brasil. El gol del boliviano llegó en el minuto 60, tras conectar de cabeza un preciso pase desde un centro, encaminando la victoria de su equipo en condición de visitante.

El segundo tanto del América MG fue obra de Felipe Amaral, quien anotó a los 74 minutos, consolidando la victoria que permite al equipo escalar a la posición 14 de la tabla con 41 puntos, manteniéndose momentáneamente fuera de la zona de descenso. Por su parte, el Athletic quedó en el puesto 16.

Con este triunfo, el América MG se prepara para recibir en la próxima fecha al Novorizontino, en el marco de la jornada 35 de la Serie B, buscando afianzarse en la parte media de la tabla y alejarse del riesgo del descenso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD