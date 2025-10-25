[VIDEO] Miguelito marca un golazo y América MG se aleja del descenso

Miguel Terceros volvió a destacarse en el fútbol brasileño al marcar un gol clave para el triunfo del América MG por 2-0 frente al Athletic, en la fecha 34 de la Serie B de Brasil. El gol del boliviano llegó en el minuto 60, tras conectar de cabeza un preciso pase desde un centro, encaminando la victoria de su equipo en condición de visitante.

El segundo tanto del América MG fue obra de Felipe Amaral, quien anotó a los 74 minutos, consolidando la victoria que permite al equipo escalar a la posición 14 de la tabla con 41 puntos, manteniéndose momentáneamente fuera de la zona de descenso. Por su parte, el Athletic quedó en el puesto 16.

Con este triunfo, el América MG se prepara para recibir en la próxima fecha al Novorizontino, en el marco de la jornada 35 de la Serie B, buscando afianzarse en la parte media de la tabla y alejarse del riesgo del descenso.

