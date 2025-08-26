TEMAS DE HOY:
Deportes

Miguelito ya está en Bolivia para unirse a la selección

El futbolista es parte de los convocados por Óscar Villegas en la selección boliviana para enfrentar a Colombia y a Brasil en septiembre.

Martin Suarez Vargas

26/08/2025 16:51

Miguel Terceros, futbolista boliviano que milita en el America MG. Foto: Redes sociales.
Bolivia.

El jugador boliviano Miguel Terceros ya se encuentra en el país para sumarse a la selección nacional, que iniciará entrenamientos este miércoles en la ciudad de La Paz, de cara a los duelos contra Colombia y Brasil por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. En una fotografía que circula en redes sociales, se lo puede ver junto al director de Bolivia 2022, Jordi Molá.

Miguelito junto al director deportivo de Bolivia 2022, Jordi Molá. Foto: Internet.

Terceros arribó al país por Santa Cruz, con el objetivo de entregarlo todo en la recta final de las clasificatorias. Así lo describió Jordi Molá, directivo de Bolivia 2022, quien publicó en sus redes sociales una fotografía junto al futbolista con el mensaje:

“Linda visita la de esta mañana. Miguelito en el CAR de Bolivia2022, activándose un poco antes de iniciar la concentración mañana con La Verde – FBF”.

El mediocampista ha sido fundamental en la selección, anotando seis goles en lo que va de la competencia, y será uno de los primeros en iniciar la concentración en La Paz. Según Carlos Pino, coordinador de selecciones, los primeros jugadores en sumarse serán: Gustavo Peredo (Guabirá), Henry Vaca (Oriente Petrolero) y Moisés Villarroel (Blooming).

Posteriormente se unirán Miguel Terceros, Marcelo Torrez y Leonardo Zabala. En total, serán seis los futbolistas que se incorporarán este miércoles desde las 18:00 horas, en el arranque de la concentración de La Verde para enfrentar a Colombia y Brasil.

