Luto en la UFC: exluchador fue hallado sin vida en un río en Brasil

Una tragedia enluta al mundo de los deportes de combate en Brasil. Gerônimo “Mondragon” dos Santos, exluchador de la UFC y actual subsecretario de Seguridad Pública de São Gabriel da Cachoeira, fue encontrado sin vida la mañana del lunes en el río Negro, en el estado de Amazonas.

El hallazgo fue realizado por buceadores del Departamento de Bomberos, luego de más de 48 horas de intensas tareas de búsqueda. La desaparición del deportista había sido reportada el sábado por la mañana, cuando ingresó al río en una playa de la zona y no volvió a salir.

De acuerdo con la información difundida por autoridades locales, Mondragon se encontraba en compañía de su pareja cuando decidió darse un último baño antes de regresar a casa. Sin embargo, habría ingresado a un sector con una profunda cavidad y corrientes peligrosas, lo que le impidió regresar a la orilla pese a los intentos de auxilio.

El Ayuntamiento de São Gabriel da Cachoeira confirmó oficialmente el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia y allegados del exdeportista. Incluso, como señal de respeto, suspendió actividades programadas en la ciudad mientras continuaban las labores de rescate.

Gerônimo “Mondragon” dos Santos, de 45 años, fue una figura reconocida del peso pesado en el MMA brasileño. En 2012 llegó a firmar contrato con la UFC, aunque no pudo debutar oficialmente. Posteriormente continuó su carrera en eventos nacionales y en otras disciplinas de combate, además de mantener presencia mediática en televisión y redes sociales.

Su fallecimiento ha generado conmoción entre aficionados, colegas y autoridades, que lamentaron la pérdida de una figura ampliamente conocida tanto en el deporte como en la vida pública del municipio amazónico.

