Quién es DuškoTodorović, el serbio al que Chicho Medina enfrentará este sábado en la UFC

Este sábado, José Daniel “Chicho” Medina disputará su tercera pelea en la UFC frente a Duško Todorović, un peleador serbio que llega con tres derrotas consecutivas y busca recuperar terreno dentro de la empresa. Todorović, nacido en Kotor, Serbia, el 19 de mayo de 1994, comenzó a entrenar en artes marciales a los 8 años y debutó en torneos amateurs en 2015, donde se destacó derrotando a varios alumnos del programa de Dana White.

Su ingreso a la UFC se dio tras ganar su combate en el Dana White's Contender Series 26 el 27 de agosto de 2019 frente a Teddy Ash, victoria que le otorgó un contrato en la máxima categoría de las artes marciales mixtas. Desde su debut oficial el 4 de octubre de 2020 contra Dequan Townsend, donde ganó por TKO y se llevó el premio a la Actuación de la Noche, Todorović ha tenido altibajos: victorias frente a Jordan Wright y Maki Pitolo, y derrotas ante Punahele Soriano, Gregory Rodrigues y Chidi Njokuani.

Actualmente, Dusko Todorović presenta un récord de 12-6 en MMA, con tres derrotas consecutivas desde 2020 en la UFC. Mide 1,85 metros y tiene un alcance de 188 centímetros, lo que lo posiciona como un rival físico y experimentado. La pelea ante “Chicho” Medina será clave para que ambos peleadores busquen afirmarse en la categoría de peso mediano y seguir su camino en la UFC.

