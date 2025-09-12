TEMAS DE HOY:
Jazmín fue atropellada Hombre golpeo a su pareja Fuga de recluso

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Quién es DuškoTodorović, el serbio al que Chicho Medina enfrentará este sábado en la UFC

El boliviano José “Chicho” Medina se medirá este sábado al serbio Duško Todorović en una de las peleas más esperadas del peso mediano. 

Martin Suarez Vargas

12/09/2025 12:05

Dusko Tododovic, rival de Chicho Medina. Foto: Internet.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Este sábado, José Daniel “Chicho” Medina disputará su tercera pelea en la UFC frente a Duško Todorović, un peleador serbio que llega con tres derrotas consecutivas y busca recuperar terreno dentro de la empresa. Todorović, nacido en Kotor, Serbia, el 19 de mayo de 1994, comenzó a entrenar en artes marciales a los 8 años y debutó en torneos amateurs en 2015, donde se destacó derrotando a varios alumnos del programa de Dana White.

Su ingreso a la UFC se dio tras ganar su combate en el Dana White's Contender Series 26 el 27 de agosto de 2019 frente a Teddy Ash, victoria que le otorgó un contrato en la máxima categoría de las artes marciales mixtas. Desde su debut oficial el 4 de octubre de 2020 contra Dequan Townsend, donde ganó por TKO y se llevó el premio a la Actuación de la Noche, Todorović ha tenido altibajos: victorias frente a Jordan Wright y Maki Pitolo, y derrotas ante Punahele Soriano, Gregory Rodrigues y Chidi Njokuani.

Actualmente, Dusko Todorović presenta un récord de 12-6 en MMA, con tres derrotas consecutivas desde 2020 en la UFC. Mide 1,85 metros y tiene un alcance de 188 centímetros, lo que lo posiciona como un rival físico y experimentado. La pelea ante “Chicho” Medina será clave para que ambos peleadores busquen afirmarse en la categoría de peso mediano y seguir su camino en la UFC.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD