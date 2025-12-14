El estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera reabrirá oficialmente el 25 de enero de 2026 y lo hará con un encuentro destacado: la selección boliviana enfrentará a México. Así lo confirmó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, quien señaló que el partido está prácticamente cerrado.

“Sí se juega con México, estamos definiendo los detalles contractuales, pero nos visita México en el Tahuichi ya al 95%”, expresó Costa, ratificando que el amistoso será el plato fuerte de la reapertura del principal escenario deportivo de Santa Cruz.

En paralelo, el cuerpo técnico de la selección boliviana ya analiza a sus próximos rivales. La Verde tiene confirmados cuatro partidos amistosos más antes del repechaje mundialista, todos programados en el marco de las fechas FIFA.

Cristian “Tutu” Farah, asistente técnico de la selección boliviana, explicó que existe optimismo en el plantel.

“Tenemos cuatro partidos amistosos confirmados en fecha FIFA de marzo. En la Verde hay confianza en poder pasar el repechaje y luego pensar en la fase de grupos del próximo Mundial”, señaló.

Farah también destacó la ilusión de enfrentar a selecciones de alto nivel y remarcó que el grupo avanza paso a paso, con fe y confianza, con la expectativa de vivir partidos importantes rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

