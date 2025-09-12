Se perdió la Final Sudamericana en el Tahuichi y hasta $us 50 millones, dijo Walter Castedo

Tras conocerse que el estadio Tahuichi Aguilera ya no sería la sede la de la Final Única por la Sudamericana, muchas fueron las reacciones por los grandes ingresos económicos que debía percibir con esta actividad. Según Walter Castedo, expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) afirmó en Que No Me Pierda (QNMP) que se perdió la oportunidad de un ingreso entre 40 a 50 millones de dólares.

“Hace un año y medio que se sabía que éramos sede y lamentablemente el tiempo no perdona; llegó y nos pisó y hoy nos quedamos sin la probabilidad de generar unos 40 a 50 millones de dólares para Santa Cruz”, afirmó Castedo.

Equipos cruceños afectados

Otro de los problemas que ocasionó los retrasos en la remodelación del estadio Tahuichi Aguilera, según Castedo, es la pérdida económica para los equipos cruceños puesto que están dejando de percibir el ingreso por la venta de entradas.

“Los equipos están perdiendo mucho dinero por sus entradas, están perdiendo espacio que se han ganado con mucho esfuerzo y si el estadio no lo entregan rápido, las pérdidas van a seguir”, advierte el expresidente de la FBF.

El estadio menos coqueto

Para Castedo, el arreglar el estadio Ramón Tahuichi Aguilera es primordial, puesto que, falta mucha infraestructura y equipamiento y está lleno de parches.

“Es el menos coqueto del país. Es el estadio con más parche, lamentablemente en el Tahuichi se ha detectado hasta una falla en su estructura. No hay patio de comida, no hay baños ideales (…) no cuenta con pantalla gigante, ni equipos de sonido”, asegura Castedo quien señala que también se debería ampliar su capacidad.

