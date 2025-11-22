El argentino Lanús se consagró este sábado campeón por segunda vez de la Copa Sudamericana al derrotar por 5-4 en penales al brasileño Atlético Mineiro, tras empatar 0-0 en el partido disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

El 'Granate' se impuso en un duelo muy cerrado, con pocas ocasiones de gol, que solo se resolvió desde los doce pasos, donde el portero Nahuel Losada se convirtió en héroe al atajar tres remates.

El título marca el cierre ideal para un torneo en el que Lanús destacó por su regularidad y solidez defensiva, bajo la dirección de Mauricio Pellegrino, quien se alzó este sábado con su primer trofeo como entrenador.

Con este campeonato, Lanús, que ya había sido campeón en 2013, también cambia la página tras haber perdido tres finales internacionales: Recopa 2014, Libertadores 2017 y Sudamericana 2020.

El partido comenzó con un ritmo pausado, con ambos equipos intentando construir jugadas desde la defensa. Pese a los intentos de Lanús por el costado derecho a través de Eduardo Salvio, Mineiro buscó mayor protagonismo, aunque sin generar ocasiones claras hasta pasado el primer cuarto de juego.

La primera acción de peligro llegó en el minuto 26, cuando un tiro libre de Bernard impactó en el palo tras superar a Losada. A partir de allí, el juego se volvió cortado, con faltas y discusiones, pese a lo cual el árbitro chileno Piero Maza no mostró tarjetas amarillas en la primera mitad.

El segundo tiempo comenzó con mayor ritmo gracias al juego más vertical de ambos equipos, nuevamente con Mineiro como protagonista. Sin embargo, la fortaleza defensiva de Lanús, con Canale e Izquierdoz como pilares, obligó al equipo brasileño a rematar desde fuera del área y lanzar centros que no lograron conectar con Hulk.

Los ataques granates fueron por contraataques liderados por Salvio y Marcelino Moreno, pero sin conexión con su goleador Rodrigo Astudillo. Los últimos minutos estuvieron marcados por tensión y lesiones, incluida la de Alan Franco, que no pudo terminar el encuentro.

Tras mantenerse el empate 0-0, el partido debió ir a la prórroga, donde Mineiro recuperó el control gracias a los ingresos de Gustavo Scarpa, Caio Paulista y Biel. El cierre del encuentro fue frenético, con ocasiones en ambas áreas, pero no suficiente para evitar los penales.

Desde los doce pasos, Losada se convirtió en figura al atajar tres penales, otorgando el título a Lanús.

Ficha técnica:

0 - Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez (m.103, Armando Méndez), Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina (m.118, Lautaro Acosta), Agustín Cardozo, Eduardo Salvio (m.93, Franco Watson), Marcelino Moreno (m.103, Juan Ramírez), Ramiro Carrera (m.81, Dylan Aquino) y Rodrigo Castillo (m.93, Walter Bou).

Entrenador: Mauricio Pellegrino.

0 - Atlético Mineiro: Everson; Ruan Trassoldi, Junior Alonso, Víctor Hugo, Guilherme Arana (m.86, Caio Paulista), Alan Franco (m.86, Alexander), Igor Gomes, Rony (m.105, Renzo Saravia), Bernard (m.77, Gustavo Scarpa), Dudu (m.93, Biel) y Hulk.

Entrenador: Jorge Sampaoli.

Penales Lanús: Gustavo Bou: falló; Izquierdoz: anotó; Marcich: anotó; Aquino: anotó; Lautaro Acosta: falló; Cardozo: anotó; Watson: anotó.

Penales Atlético Mineiro: Hulk: falló; Gustavo Scarpa: anotó; Igor Gomes: anotó; Biel: falló; Everson: anotó; Alexsander: anotó; Vitor Hugo: falló.

Árbitro: Piero Maza (Chile). Amonestó a Carlos Izquierdoz, Hulk y Alan Franco.

Incidencias: Final de la Copa Sudamericana 2025, disputada en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, ante casi 40.000 aficionados.

