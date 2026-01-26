Presidente Rodrigo Paz recibe de Conmebol la réplica de la Copa Sudamericana

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, recibió el domingo de parte de la Conmebol la réplica de la Copa Sudamericana. El presente fue entregado por Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, en un acto realizado durante el partido Bolivia vs. México, disputado en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Al momento de entregar el trofeo, Costa expresó:



“Presidente, le hago entrega de la réplica de la Copa Sudamericana porque la final se va a llevar a cabo en Santa Cruz. Es un presente del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por su apoyo al deporte y al fútbol. Esperemos que en 2027 toda la hinchada cruceña y sudamericana disfrute de un gran partido en el Tahuichi”.

A su turno, Rodrigo Paz, presidente del país, manifestó:



“El cariño de Bolivia con la Conmebol no es solo mío, sino de toda nuestra presidencia, sobre todo por el amor que le tenemos al fútbol y a la patria. En 2027 Bolivia va a estar lista para recibir esa final, pero no olvidemos que nos prometieron un Mundial”, señaló Paz.

Posteriormente, Rodrigo Paz sostuvo una llamada telefónica en la que felicitó a Alejandro Domínguez y le hizo un recordatorio.



“Felicidades, presidente. Aquí estamos con el Gobernador. No te olvides que hay un Mundial para hacer en Bolivia, un Mundial en los siguientes cuatro años. Un abrazo”, dijo.

Finalmente, el presidente escribió en sus redes sociales:



“¡Muchas gracias a la Conmebol y a su presidente Alejandro Domínguez por este gran gesto! Recibir la réplica de la Copa Sudamericana es un honor que refuerza nuestro compromiso con el deporte. ¡Santa Cruz los espera con los brazos abiertos para la gran final!”.

