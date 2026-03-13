Legisladores piden investigar protección de exautoridades a Marset

Tras la captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, y su posterior traslado a Estados Unidos, parlamentarios de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de investigar posibles redes de protección y a exautoridades que le permitieron operar en Bolivia durante años.

El senador José Sánchez (Libre) sostuvo que la detención abre una etapa de investigación para determinar qué sectores habrían facilitado su permanencia en el país.

“Se dijo muchas cosas sobre cómo escapó anteriormente, pero algo concreto es que hubo protección. Ahora hay que definir quiénes lo protegían, si fue la Policía o sectores del Gobierno”, afirmó.

En la misma línea, la diputada de la Alianza Libre, Julieta Jiménez, señaló que el narcotraficante debería revelar los nombres de quienes lo habrían encubierto mientras permanecía en territorio boliviano.

“Se ve claramente que lo han encubierto. Ahora tiene que decir con quiénes ha trabajado y quiénes son sus nexos”, manifestó.

Desde otro sector de la oposición, la diputada de Alianza Libre, Lisa Claros, destacó el operativo de captura y consideró positivo el apoyo internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Daniel Fernández, cuestionó que Marset haya sido trasladado fuera del país sin responder primero ante la justicia boliviana.

“Bolivia debería investigarlo primero aquí, porque al llevarlo a Estados Unidos no sabemos qué más pasará después”, indicó.

El caso continúa generando debate político en torno a las responsabilidades institucionales y a las investigaciones que deberán esclarecer si existieron redes de protección que facilitaron la permanencia de Marset en el país.

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