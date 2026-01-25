“¡Vamos, Bolivia!”: Paz y Camacho apoyan a la selección desde el Tahuichi

El presidente Rodrigo Paz y el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho brindan su apoyo a la selección en su partido amistoso en contra su par mexicano; con más de 20 mil espectadores se reabre el Ramón Tahuichi Aguilera y muestra sus remodelaciones.

Camacho “¡Vamos Bolivia!”, Paz “Vamos la patria carajo” fueron los gritos de aliento previo inicio del partido en el palco de preferencia donde espectarán este cotejo deportivo.

Paz y Camacho participan de la reapertura del estadio que desde mayo de 2025 se encontraba en refacción por al menos Bs. 44.2 millones y busca ser sede de la final de la Copa Libertadores 2026.

La selección de futbol de Bolivia lleva adelante varios partidos amistosos rumbo a la definición del repechaje para ir al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La semana anterior empató frente a Panamá en el estadio IV Centenario de Tarija y hoy la cita fue en la capital cruceña.

