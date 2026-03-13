TEMAS DE HOY:
Jhonny Fernández Maset Sebastián Marset

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Traslado de Marset se realizó bajo estrictos protocolos y sin daños físicos, afirma Cancillería

La Cancillería informó que el narcotraficante uruguayo fue capturado en Santa Cruz y posteriormente expulsado del país cumpliendo los protocolos legales y migratorios, garantizando su integridad física durante todo el operativo.

Silvia Sanchez

13/03/2026 16:58

Cancillería: traslado de Marset se realizó bajo estrictos protocolos
Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue capturado en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente expulsado del territorio boliviano cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad y los procedimientos legales vigentes.

Según la Cancillería, durante todo el operativo se garantizó plenamente la vida y la integridad física del detenido, quien no presentó heridas al momento de su traslado fuera del país.

“El Estado Plurinacional de Bolivia ha actuado con la firmeza que exige la ley y en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En ese marco, el ciudadano Sebastián Enrique Marset Cabrera fue expulsado del territorio nacional conforme a los procedimientos legales vigentes, garantizando plenamente su vida e integridad física”, señala un comunicado oficial.

Cancillería: traslado de Marset se realizó bajo estrictos protocolos

La institución precisó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, tras un proceso de inteligencia, seguimiento e investigación desarrollado durante varias semanas.

El procedimiento fue ejecutado por unidades especializadas, bajo estrictas medidas de seguridad y en cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

La Cancillería destacó que este resultado representa un hecho relevante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región, y reafirmó el compromiso de Bolivia con la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD