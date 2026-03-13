Traslado de Marset se realizó bajo estrictos protocolos y sin daños físicos, afirma Cancillería

La Cancillería informó que el narcotraficante uruguayo fue capturado en Santa Cruz y posteriormente expulsado del país cumpliendo los protocolos legales y migratorios, garantizando su integridad física durante todo el operativo.
13/03/2026 16:58
Escuchar esta nota
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue capturado en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente expulsado del territorio boliviano cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad y los procedimientos legales vigentes.
Según la Cancillería, durante todo el operativo se garantizó plenamente la vida y la integridad física del detenido, quien no presentó heridas al momento de su traslado fuera del país.
“El Estado Plurinacional de Bolivia ha actuado con la firmeza que exige la ley y en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En ese marco, el ciudadano Sebastián Enrique Marset Cabrera fue expulsado del territorio nacional conforme a los procedimientos legales vigentes, garantizando plenamente su vida e integridad física”, señala un comunicado oficial.
La institución precisó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, tras un proceso de inteligencia, seguimiento e investigación desarrollado durante varias semanas.
El procedimiento fue ejecutado por unidades especializadas, bajo estrictas medidas de seguridad y en cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.
La Cancillería destacó que este resultado representa un hecho relevante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región, y reafirmó el compromiso de Bolivia con la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.
Mira la programación en Red Uno Play
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00