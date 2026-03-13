Policía investigará a personas que habrían colaborado con Sebastián Marset

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, anunció este viernes la apertura de una investigación contra un grupo de personas que presuntamente brindaron colaboración al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado esta mañana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Tenemos información de mucha gente que ha colaborado con Marset. Es muy probable que haya policías, pero también otro tipo de personas, probablemente de otras instituciones, que han brindado colaboración y cobertura en acciones que se constituyen en hechos delictivos”, señaló Sokol.

La autoridad advirtió que quienes estén relacionados o hayan participado en el apoyo a la estructura criminal de Marset deberán rendir cuentas ante la justicia boliviana.

En la misma línea, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que existió “negligencia” por parte de la Policía Boliviana y del Ministerio de Gobierno durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) en las labores para capturar al narcotraficante.

“Marset viene operando no solamente en el país, sino también en países vecinos como Paraguay, Uruguay y Argentina, e hizo base en Bolivia. Por lo tanto, hubo una negligencia, hubo un dejar de hacer las labores que se tenían que realizar por parte de la Policía Boliviana y del Ministerio de Gobierno de ese entonces”, declaró la autoridad.

Marset permanecía prófugo de la justicia boliviana desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división: Los Leones del Torno.

El ciudadano uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y es requerido por la justicia de varios países, entre ellos Bolivia, Uruguay y Brasil, además de organismos internacionales como la Administración para el Control de Drogas, Europol y Interpol.

Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y, en febrero de este año, pasó a ocupar el tercer lugar en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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