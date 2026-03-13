Paz: "Captura de Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, brindó este viernes una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz para informar sobre los detalles del operativo policial que derivó en la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Durante su intervención, el mandatario destacó el operativo dirigido por el Ministerio de Gobierno y el trabajo ejecutado por la Policía boliviana, y ratificó la caída de uno de los narcotraficantes más buscados de la región, considerado el número cuatro en la lista de prioridades de Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“La captura de Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado y reafirma la voluntad del Gobierno de la lucha contra las mafias internacionales y nacionales”, señaló Paz.

El mandatario destacó que este operativo ratifica que Bolivia puede y quiere contribuir de manera decidida a la seguridad continental y global.

El presidente también agradeció la cooperación internacional de diferentes países vecinos, que según dijo actuaron en coordinación con la decisión del Gobierno boliviano de fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

“A todas las instituciones del Estado y a las organizaciones vivas de nuestras regiones, esta es una victoria de todos los bolivianos. Asumamos con grandeza este paso fundamental y el camino correcto para poner a Bolivia en lo más alto de forma transparente, con las manos de los bolivianos y no con el crimen, ni la corrupción, ni el narcotráfico”, afirmó.

Asimismo, resaltó que el operativo ejecutado por la Policía se desarrolló de manera “quirúrgica”, ya que no se registraron personas heridas durante la captura de Marset.

“Ni una baja de nuestra policía, ni un civil, ni un vecino (resultó herido) y esto hay que agradecer la profesionalidad y la ejecución efectiva de nuestras instituciones con un resultado extraordinario. Bolivia hoy ha ganado”, concluyó.

El presunto narcotraficante fue capturado en Santa Cruz de la Sierra, luego de más de dos años y siete meses de permanecer prófugo. Marset había sido declarado rebelde por la justicia boliviana y contaba con una recompensa ofrecida por Estados Unidos para lograr su captura.

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