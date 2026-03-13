Siete dormitorios y garaje para cinco autos: la casa donde cayó Marset en Santa Cruz

Un megaoperativo policial ejecutado la madrugada de este viernes en la zona Las Palmas, en el tercer anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, permitió la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dentro de una lujosa vivienda que se encontraba en venta.

El inmueble, descrito en un cartel colocado en el exterior como “casa en venta (zona altamente comercial)”, cuenta con amplios espacios y múltiples ambientes.

Según el aviso, la propiedad dispone de siete dormitorios —tres de ellos en suite—, cuatro salas, dos cocinas, un escritorio, área de churrasquería y garaje con capacidad para cinco vehículos, todo en una superficie aproximada de 900 metros cuadrados.

El anuncio también señalaba que el precio del inmueble incluía la construcción de 20 casetas comerciales con baño privado, lo que reforzaba su carácter de inversión inmobiliaria.

En el letrero se observaban además varias fotografías del interior de la vivienda, junto con un número de teléfono con WhatsApp para solicitar información sobre la propiedad. Sin embargo, el precio no estaba especificado.

De acuerdo con informes preliminares, Marset fue capturado en medio de una fiesta, tras un operativo coordinado entre la Policía Boliviana y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El narcotraficante uruguayo figuraba en la lista de los cinco criminales más buscados por la DEA, que ofrecía una recompensa de al menos dos millones de dólares por información que permitiera su captura.

La intervención es considerada uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la región en los últimos años.

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