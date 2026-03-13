Fugas, identidades falsas y narcotráfico: el prontuario de Sebastián Marset

Tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, vuelve a ponerse en el foco su historial criminal y su presunto rol dentro de una red internacional dedicada al narcotráfico.

Marset era buscado por agencias internacionales como Interpol, la Drug Enforcement Administration (DEA) y Europol, además de autoridades de países de la región como Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay.

A continuación, algunos de los principales antecedentes del narcotraficante.

Sus inicios en el narcotráfico

Originario de Montevideo, Uruguay, Marset comenzó su carrera criminal en 2013 cuando fue condenado por tráfico de marihuana en su país.

Tras permanecer varios años en prisión, recuperó su libertad en 2018. Ese mismo año fue procesado por el homicidio de Alfredo Rondán, un amigo de la infancia con quien mantenía deudas relacionadas con drogas. Sin embargo, fue sobreseído en 2020.

Según investigaciones, durante su permanencia en prisión habría establecido vínculos con estructuras del crimen organizado internacional, lo que marcó su evolución hacia un rol más relevante dentro del narcotráfico.

Identidades falsas y fachada empresarial

Desde 2018 comenzó a frecuentar Paraguay utilizando inicialmente su identidad real. Posteriormente ingresó a ese país con un pasaporte boliviano falso bajo el nombre de Gabriel de Souza Beumer.

Con el paso del tiempo también utilizó la identidad de Luis Amorim Santos, bajo la cual se presentó como empresario y productor musical.

Además, tuvo vínculos con el fútbol. Llegó a ser accionista y jugador del club paraguayo Deportivo Capiatá y también propietario del equipo boliviano Los Leones El Torno FC.

Las autoridades consideran que estas actividades funcionaban como una fachada para ocultar operaciones del llamado “Primer Cartel Uruguayo”, estructura criminal dedicada a exportar cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.

Detención en Dubái y polémica por pasaporte

En 2021 fue detenido en el aeropuerto de Dubái cuando intentaba viajar hacia Turquía. En ese momento se presentó como futbolista con documentos paraguayos falsos.

La justicia de Emiratos Árabes Unidos lo liberó en enero de 2022. Posteriormente, la emisión de un pasaporte uruguayo para Marset generó una fuerte controversia política en Uruguay y derivó en investigaciones judiciales.

Fuga en Bolivia en 2023

A finales de julio de 2023, Marset estuvo cerca de ser capturado en Santa Cruz de la Sierra durante un operativo policial.

Sin embargo, logró escapar junto a su familia y desde entonces su paradero fue desconocido durante varios años.

Operación “A Ultranza Py”

El narcotraficante también está vinculado a la investigación conocida como Operación A Ultranza Py, considerada una de las mayores acciones contra el crimen organizado en Paraguay.

En esa causa, Marset es señalado como uno de los líderes de una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero junto al paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Según las investigaciones, la cocaína era transportada principalmente desde Bolivia hacia Paraguay y luego enviada a Europa a través de la hidrovía Paraguay–Paraná, oculta en contenedores de productos agrícolas.

A la organización se le atribuyen al menos 16 toneladas de cocaína incautadas en puertos de Bélgica y Países Bajos, además de 4,7 toneladas decomisadas en Paraguay.

Las autoridades también investigan su presunta participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la isla colombiana de Barú. Aunque el narcotraficante ha negado públicamente cualquier vínculo con ese crimen.

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