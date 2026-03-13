Conmoción en Brasil: Madre rompe el silencio a un mes de la tragedia que terminó con la vida de sus hijos

Un mes después de los sucesos que paralizaron al estado de Goiás, Sarah Araújo habló por primera vez sobre la pérdida de sus dos hijos. El responsable de los hechos fue su propio esposo y padre de los niños, Thales Machado, quien se desempeñaba como secretario del gobierno local.

"Hasta hoy no consigo creerlo. Es muy difícil mirar sus fotos, sus videos, y que ellos no estén aquí. No me conformo, y menos por la forma en que sucedió", declaró Araújo en una entrevista con un medio local, visiblemente conmovida.

Un suceso premeditado

Los hechos ocurrieron la madrugada del 11 de febrero. Según las investigaciones de la Policía Civil de Goiás, Thales Machado planeó el ataque con antelación. Antes de lo ocurrido, el secretario publicó un mensaje con tono de despedida en sus redes sociales y envió mensajes a la madre de los niños.

Machado atentó contra la vida de Miguel (12 años) y Benício (8 años) mientras dormían. Posteriormente, él mismo perdió la vida en la escena. Miguel falleció pocas horas después del suceso. Su hermano menor, Benício, luchó por su vida en cuidados intensivos, pero no resistió debido a la gravedad de las heridas.

El abuelo de los niños y actual alcalde de la ciudad, Dione Araújo, fue el primero en llegar al lugar tras leer una publicación de su yerno en redes sociales que sugería un adiós definitivo.

Ola de solidaridad nacional

La magnitud del caso no solo impactó a los habitantes de Itumbiara, sino que generó una corriente de apoyo en todo Brasil. Un grupo de más de 300 mujeres de distintos puntos del país se organizó para enviar una carta de apoyo y flores a la madre como gesto de acogida en su duelo.

"Siento mucho el cariño de todas, la solidaridad, las oraciones... siento que el apoyo de todas ellas es lo que me está sosteniendo", afirmó Sarah al recibir los homenajes en la casa de su padre.

El perfil del responsable

Thales Machado ocupaba un cargo de relevancia política como secretario municipal. Horas antes de lo sucedido, publicó un video de sus hijos con el mensaje: "Que Dios bendiga siempre a mis hijos, papá los ama mucho". La policía confirmó que, a pesar de estos mensajes en público, el acto fue totalmente planificado, incluyendo la grabación de imágenes de los menores antes del desenlace.

El alcalde Dione Araújo, abuelo de los niños, calificó la pérdida como "irreparable" y ha pedido fuerzas para continuar con su labor pública mientras intenta sostener a su familia en este difícil proceso.

