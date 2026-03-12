(VIDEO) ¿Cuál es la maldición que activó el nuevo presidente de Chile?

El inicio del mandato del presidente de Chile, José Antonio Kast, quedó marcado por un incidente que trascendió lo protocolar durante su primera jornada en el Palacio de La Moneda. Mientras el mandatario procedía a la firma de sus primeros decretos, la emblemática piocha de O’Higgins se desprendió de su banda presidencial y cayó al suelo.

El suceso tuvo lugar en presencia de figuras clave de su gabinete, como el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de Defensa, Fernando Barros. Pese al estruendo metálico que captó la señal oficial de transmisión, Kast optó por mantener la compostura y continuó con la rúbrica de los documentos sin interrumpir el acto.

Este percance revivió de inmediato la leyenda urbana sobre la supuesta ‘maldición’ que rodea al símbolo máximo del poder Ejecutivo en Chile. A diferencia de la banda presidencial, que es confeccionada para cada gobernante, la piocha es el elemento histórico que se traspasa de administración en administración.

Según la tradición popular y el análisis de historiadores como Cristóbal García-Huidobro, la caída de esta pieza se interpreta como un augurio de inestabilidad política. El mito sugiere que aquellos mandatarios que ven caer la joya enfrentarán dificultades extremas para concluir sus periodos de gobierno.

El origen de esta creencia se remonta a 1920, cuando el presidente Arturo Alessandri Palma sufrió un incidente similar al inicio de su primer mandato. Aquella administración finalizó de forma turbulenta, lo que cimentó en el imaginario colectivo la idea de un presagio ominoso para el portador.

Aunque los registros sobre casos similares en figuras como José Manuel Balmaceda carecen de sustento documental riguroso, el relato persiste con fuerza en la cultura política chilena. Ahora, el gobierno de Kast inicia sus funciones bajo la sombra de esta centenaria superstición que hoy volvió a ser protagonista.

