IMÁGENES FUERTES: Cocodrilo ataca y mata a una mujer mientras lavaba ropa en una laguna

Un impactante video volvió a viralizarse en redes sociales mostrando el momento posterior al ataque de un cocodrilo que terminó con la vida de una mujer mientras lavaba ropa en la orilla de una laguna.

El hecho ocurrió en la Laguna del Carpintero, ubicada en la ciudad de Tampico, en el estado mexicano de Tamaulipas.

Según testigos, la mujer se encontraba realizando sus actividades cerca del agua cuando fue sorprendida por el reptil, que la atacó y la arrastró hacia el interior de la laguna.

El video volvió a circular en redes

Las imágenes, captadas por personas que se encontraban en el lugar, muestran al cocodrilo nadando en el agua con el cuerpo de la víctima en su mandíbula, una escena que generó fuerte impacto entre los usuarios por su crudeza.

Aunque el ataque ocurrió en 2021, el material volvió a difundirse recientemente en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia.

Intervención de autoridades

Tras el ataque, equipos de rescate acudieron al lugar para recuperar el cuerpo.

Personal de Protección Civil de Tamaulipas y bomberos de la zona trabajaron en el sitio y lograron rescatar el cuerpo de la víctima para entregarlo posteriormente a sus familiares.

De acuerdo con los reportes, el cocodrilo medía cerca de tres metros de longitud y habría mordido la pierna de la mujer antes de arrastrarla al fondo de la laguna.

Zona con presencia de cocodrilos

La Laguna del Carpintero es conocida por la presencia de cocodrilos, lo que llevó a las autoridades locales a reforzar en diferentes ocasiones las advertencias y medidas de seguridad para evitar acercarse demasiado al agua.

Especialistas recuerdan que estos reptiles pueden atacar cuando perciben amenazas o cuando las personas se aproximan a su territorio natural.

