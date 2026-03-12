Escalofriante: un hombre robó a su madre y la dejó encerrada en una cámara de frío

Un hombre de 32 años fue detenido por la Policía luego de ser acusado de robarle a su madre y encerrarla dentro de una cámara frigorífica tras una discusión familiar en una vivienda de la localidad de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, en Argentina.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en una casa ubicada sobre la calle J. Fernández Villanueva, entre Quinquela Martín y Andrés Chazarreta, en el barrio Loma Linda.

Según informó el medio local Pilar a Diario, el conflicto se originó cuando el hombre le habría sustraído a su madre, una mujer de 50 años, una suma cercana a los 30 millones de pesos y 400 dólares.

Encerrada en una cámara de frío

Tras la discusión, el sospechoso habría obligado a la mujer a ingresar a una cámara frigorífica instalada en la vivienda, utilizada para conservar pescado destinado a la venta.

La situación salió a la luz cuando un vecino de 38 años escuchó los pedidos de auxilio de la víctima y decidió alertar al 911.

Efectivos del Comando de Patrulla de Pilar, correspondientes a las zonas 27 y 28, acudieron rápidamente al lugar y ingresaron al domicilio, donde encontraron a la mujer dentro del depósito frigorífico.

El hijo fue detenido en la vivienda

Luego de ser rescatada, la víctima relató a los agentes que había sido retenida por su propio hijo, quien todavía se encontraba en la casa cuando llegó la policía.

El sospechoso fue detenido en el lugar en un operativo en el que también intervino la Comisaría 6ª de Pilar.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 Descentralizada de Pilar, dirigida por el fiscal Andrés Quintana, quien calificó el caso como “privación ilegal de la libertad y robo”.

El hombre permanece detenido mientras avanza la investigación del hecho.

