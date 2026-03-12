Intentó reclinar el asiento del bus y perdió parte de un dedo: recibirá millonaria indemnización

Un accidente tan inesperado como grave ocurrió durante un viaje en micro cuando un pasajero sufrió la amputación de una falange del dedo anular izquierdo al intentar reclinar el asiento en el que viajaba.

El hecho ocurrió en 2015 y, tras varios años de proceso judicial, la Justicia resolvió que la empresa de transporte y su aseguradora deberán pagar una indemnización superior a los 2.500.000 pesos por los daños ocasionados.

Un mecanismo defectuoso

Según consta en el expediente, el joven manipulaba la palanca para reclinar la butaca cuando el mecanismo del asiento presentó una falla que terminó provocándole una grave lesión en la mano.

El sistema del asiento atrapó su dedo y le arrancó la falange distal del anular izquierdo.

En ese momento el pasajero tenía 27 años y trabajaba como psicólogo en una residencia profesional en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el accidente recibió atención médica inmediata y debió someterse a una cirugía reconstructiva.

Los informes médicos determinaron posteriormente que la lesión le generó una incapacidad parcial y permanente del 1%, de acuerdo con la pericia incorporada al expediente.

La demanda contra la empresa de transporte

Luego de recuperarse, el joven decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios contra la empresa del micro.

El caso fue analizado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 16 de La Plata, que consideró que las compañías de transporte tienen la obligación de garantizar la seguridad de los pasajeros.

Por este motivo, el tribunal determinó que la empresa y su aseguradora eran responsables del accidente.

En la sentencia de primera instancia se establecieron las siguientes indemnizaciones:

$1.500.000 por daño físico

$2.000.000 por daño moral

La apelación y el nuevo fallo

Tras el fallo inicial, la empresa de transporte y la aseguradora apelaron la decisión judicial, argumentando que el monto por daño moral era excesivo.

Sostuvieron que la lesión no había generado consecuencias importantes en la vida personal ni laboral del pasajero y que un mes después del accidente ya había recibido el alta médica.

El caso fue revisado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata.

Los jueces confirmaron que el pasajero sufrió una amputación traumática, fue intervenido quirúrgicamente y quedó con una cicatriz permanente. Sin embargo, también señalaron que la lesión no afectó la movilidad del dedo.

En su resolución remarcaron que la integridad física está protegida constitucionalmente, por lo que cualquier lesión genera derecho a reparación.

Finalmente, la Cámara resolvió mantener la indemnización de $1.500.000 por daño físico, pero redujo el monto por daño moral a $1.000.000.

La indemnización final

De esta manera, la Justicia determinó que la empresa de transporte y su aseguradora deberán pagar un total de $2.500.000 más intereses al pasajero que perdió parte de su dedo tras el accidente ocurrido al intentar reclinar el asiento del micro.

