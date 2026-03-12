La Fiscalía Departamental de La Paz implementó un código QR informativo para facilitar el acceso de la ciudadanía a datos sobre la conciliación penal, un mecanismo alternativo que permite resolver ciertos conflictos sin llegar a un proceso judicial prolongado.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, explicó que la iniciativa busca acercar información clara y accesible a los ciudadanos sobre los requisitos y tipos de delitos que pueden resolverse mediante este procedimiento.

“Este QR permite al usuario tener toda la información de la Unidad de Conciliación y Solución Temprana, como qué es la unidad, cuál es su objetivo, qué es la conciliación, los elementos para considerarla, los delitos conciliables, los principios que rigen este mecanismo y los tipos de acuerdos que pueden alcanzarse”, explicó la autoridad.

Información y acceso rápido

El código QR también incluye la ubicación de las Unidades de Conciliación que funcionan en la ciudad de La Paz, El Alto y en la zona Sur, lo que permitirá a los ciudadanos acudir directamente a estas oficinas en caso de requerir orientación o iniciar un proceso de conciliación.

Por su parte, el coordinador de la Unidad de Conciliación y Solución Temprana, Jorge Espino, destacó que esta herramienta tecnológica ayudará a optimizar el tiempo de atención en las plataformas de la Fiscalía.

Según explicó, los usuarios podrán acceder de manera inmediata a información sobre este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, lo que contribuirá a agilizar los procesos y mejorar la gestión fiscal.

Acceso desde la propia Fiscalía

La iniciativa ya fue implementada en dependencias de la Fiscalía Departamental de La Paz, donde los ciudadanos pueden escanear el código QR desde sus teléfonos móviles.

De esta manera, podrán conocer el trabajo que realizan los conciliadores, los derechos de las partes involucradas y las alternativas procesales disponibles dentro del sistema de justicia, promoviendo soluciones más rápidas y efectivas para determinados conflictos penales.

