Santa Cruz: se reportaron 30 casos de sarampión y lanzan campaña masiva de vacunación

El responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Dr. Boris Chang, informó que en lo que va del año se han registrado casi 30 casos de sarampión en el departamento de Santa Cruz, la mayoría en niños menores de cinco años y principalmente en el área urbana del municipio cruceño.

La autoridad explicó que el sarampión es una enfermedad que el país logró controlar durante décadas gracias a campañas intensivas de vacunación, pero advirtió que en los últimos años han aparecido nuevos grupos de población que no recibieron la vacuna, lo que ha reactivado el riesgo de contagios.

“Hace 40 años tuvimos una epidemia grande de sarampión. Durante 20 años se hizo un gran esfuerzo para vacunar a la población y se logró controlar el problema, pero en los últimos años hay personas que no han sido vacunadas”, señaló Chang.

Según los datos del programa, el año pasado se registraron más de 500 casos de sarampión en el departamento, después de dos décadas sin reportes de la enfermedad.

El especialista indicó que actualmente cerca del 90% de los casos detectados este año se concentran en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se presenta lo que denominaron una “transmisión en goteo”.

“Está ocurriendo entre población que no ha sido vacunada, pero también en población que sí recibió la vacuna, por eso es difícil controlar la enfermedad si no tenemos una gran cantidad de personas protegidas”, explicó.

Campaña masiva de vacunación

Ante este escenario, las autoridades sanitarias anunciaron una campaña masiva de vacunación contra el sarampión, que comenzará el lunes en todos los centros de salud del departamento.

El objetivo es inmunizar a niños y jóvenes desde los seis meses hasta los 19 años, considerados el grupo más vulnerable.

De acuerdo con el esquema anunciado:

Niños de 6 a 11 meses: recibirán una dosis de la vacuna.

Niños de 1 a 5 años: deberán contar con dos dosis .

Personas de 6 a 19 años: recibirán una dosis de refuerzo.

Chang advirtió que el sarampión puede generar complicaciones graves, como neumonía o meningitis, que incluso pueden provocar discapacidad permanente o la muerte.

“No queremos ver a nuestros hijos hospitalizados o con secuelas de por vida. La vacuna es la mejor forma de protegerlos”, afirmó.

El responsable del PAI recordó que la vacuna es gratuita y estará disponible en todos los centros de salud. Además, brigadas médicas trabajarán en guarderías y unidades educativas, previa autorización de los padres de familia.

Las autoridades sanitarias también alertaron que el riesgo de contagio podría aumentar debido a la movilidad internacional de viajeros, especialmente hacia países donde actualmente se registran brotes de sarampión.

