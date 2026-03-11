Calles y avenidas convertidas en ríos: ¿seguirá lloviendo en Santa Cruz?

Santa Cruz de la Sierra amaneció este jueves con lluvias en distintas zonas de la capital cruceña, acompañadas de cielos mayormente nublados. Las precipitaciones registradas desde las primeras horas de la mañana provocaron la acumulación de agua en varias calles y avenidas, lo que complica la circulación vehicular en diferentes zonas de la Ciudad de los Anillos.

Según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido también como el Señor del Clima, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables durante gran parte de la jornada.

“Jueves 12 de marzo, cielos mayormente nublados durante todo el día, la previsión de lluvia de igual manera gran parte del día y la temperatura mínima alcanzará a 22 y la máxima a 27 grados centígrados”, informó el especialista.

Alpire también explicó que durante esta jornada se registrarán vientos del sur con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, lo que acompañará el sistema de lluvias que afecta a la región.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían mantenerse durante buena parte del día, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones al momento de circular por la capital cruceña.

